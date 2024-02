Grupa polityków PiS, wraz z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, zebrała się przed pomnikiem bohaterów AK przed Sejmem. Po godz. 9 udali się w kierunku parlamentu z zamiarem wejście do budynku izby. Na drodze parlamentarzystów stanęła jednak Straż Marszałkowska, która nie chciała wpuścić skazanych polityków PiS - Kamińskiego i Wąsika. Zgodnie z decyzją marszałka Szymona Hołowni, ich mandaty poselskie zostały wygaszone wraz z prawomocnym wyrokiem sądu.

- Powinni być wpuszczeni - mówił strażnikom prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Zapraszam do biura przepustek. Dostaną odpowiednie uprawnienia i wejdą na teren Kancelarii Sejmu. Ja nikogo nie podważam, wykonuję swoje zadania - odpowiedział strażnik.

Sejm: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali wejść do izby

Grupa polityków PiS próbowała siłowo przedostać się na teren Sejmu. Doszło do przepychanek z policją i Strażą Marszałkowską. Drzwi do budynku zostały zamknięte. - Proszę umożliwić parlamentarzystom wejście do Sejmu - mówili posłowie. - Hołownia, otwieraj bramę - mówili.

- Banda złodziei dostała ataku histerii (...) My nie chcemy się przepychać, my chcemy, żeby władza szanowała prawo - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wąsik, komentując w brak umożliwienia wejścia do budynku Sejmu ocenił, że to złamanie prawa i jest to pozbawienie duże grupy wyborców do reprezentacji w Sejmie. Według niego "to są rządy autorytarne, zaczęły się rządy autorytarne, posłowie nie mogą wejść do Sejmu".

- Po raz pierwszy od 1989 r. Straż Marszałkowska broni posłom wejścia do Sejmu - mówił Arkadiusz Mularczyk.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik statecznie przedostali się na teren Sejmu, ale nie weszli jeszcze do budynku. Na godz. 10 zaplanowano początek obrad.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik prawomocnie skazani

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej z 2007 r. Dzień później marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów PiS.

Obaj odwołali się od postanowień marszałka o wygaśnięciu ich mandatów. Marszałek Sejmu skierował te odwołania do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

Wyznaczony do sprawy odwołania Wąsika w Izbie Pracy sędzia wydał jednak postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która uchyliła postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatu Wąsika. Dzień później izba ta uchyliła postanowienie o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. Było to możliwe, bo obaj politycy, niezależnie od ich odwołań wniesionych do Izby Pracy za pośrednictwem marszałka, skierowali odwołania także bezpośrednio do Izby Kontroli.

Z kolei Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w której pozostało odwołanie Kamińskiego skierowane tam przez marszałka Sejmu, 10 stycznia nie uwzględniła go. Tego samego dnia w Monitorze Polskim zostało opublikowane postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wielokrotnie powtarzał, że Kamiński oraz Wąsik nie są już posłami. Odmiennego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości.