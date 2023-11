Parlament Europejski poparł w środę sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych dotyczące zmiany traktatów unijnych . Obejmowałyby one m.in. częściowe zlikwidowanie prawa weta w głosowaniach w Radzie UE oraz okrojenie liczebności Komisji Europejskiej , przez co nie wszystkie państwa miałyby w niej swoich przedstawicieli.

Premier: Polsce grozi całkowita zależność od Brukseli

Zdaniem Morawieckiego "mimo wczorajszych zapewnień Donalda Tuska, ludzie go popierający zaakceptowali prawo UE do nakładania podatków według ich postanowień, do odebrania nadzoru państw członkowskich nad granicami i do odebrania wielu innych funkcji państwa".