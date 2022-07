Ziobro: Morawiecki przyznał się do błędu

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Polska

Premier Morawiecki przyznał się do błędu, jakim było blokowanie przez niego, pod naciskiem UE, reformy sądownictwa - ocenił na Twitterze minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jak dodał, "traktuje to jako zielone światło dla zmian". Wcześniej Morawiecki w wywiadzie powiedział, że "żałuje, że do tej pory tak niewiele udało się Ministerstwu Sprawiedliwości wykonać".

Zdjęcie Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro / Paweł Supernak / PAP