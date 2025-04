Artur Bartoszewicz udostępnił swój program wyborczy "777". Składają się na niego trzy główne punkty, które rozbudowywane są siedmioma podpunktami, co finalnie daje 21 różnych postulatów.

Wybory prezydenckie 2025. Program wyborczy Artura Bartoszewicza

Pierwsza siódemka zawiera punkty takie jak:

nowa Konstytucja RP

zrównanie podpisu

ograniczenie składu Rady Ministrów

ograniczenie wynagrodzenia Rady Ministrów

likwidacja finansowania partii politycznych

wprowadzenie odpowiedzialności majątkowej

zakaz pracy członków partii politycznych i ich rodzin w radach i zarządach SSP.

Druga siódemka natomiast poświęcona jest gospodarce oraz demografii i składa się z następujących punktów:

powiązanie liczby posłów z liczbą obywateli RP

stypendium demograficzne

ochrona własności ziemi

równe zasady konkurencji dla wszystkich

broń, leki i żywność produkujemy w Polsce

młodzi ludzie przygotowani do życia

pokój i bezpieczeństwo na terenie RP podstawą decyzji politycznych.

Ostatni punkt to zmiany traktujące o patriotyzmie, dziedzictwie kulturowym, czyli:

odnowienie symboli narodowych i hymnu RP

patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży

matura obejmuje historię i kulturę Polski oraz zasady ochrony obywatelskiej

odnowa dziedzictwa kulturowego

cenione obywatelstwo RP

pełny dostęp do broni

odbudowa imperium RP.

Jak dokładnie wygląda program wyborczy Artura Bartoszewicza, który wystartuje w nadchodzących wyborach prezydenckich 2025?

Wybory 2025. Program wyborczy Artura Bartoszewicza: Odpartyjnienie państwa

1. Nowa Konstytucja RP

Artur Bartoszewicz chce dokonać zmiany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Założeniem jest stworzenie nowej Konstytucji RP, która będzie zgodna z zasadami demokracji bezpośredniej. Zapowiedziane jest wprowadzenie weta obywatelskiego i wiążących referendum.

2. Zrównanie podpisu

Niezależny kandydat proponuje zrównanie podpisu tradycyjnego z profilem zaufanym. Zwiększy to możliwości przeprowadzania procesów demokracji bezpośredniej na mObywatelu.

3. Ograniczenie składu Rady Ministrów

Bartoszewicz chce, aby skład Rady Ministrów został okrojony. Limit miałby wynosić osiem resortów, a każdy z nich miałby mieć tylko trzech wiceministrów, co daje maksymalnie 33 wiceministrów. Dodatkowo deklaruje wprowadzenie zakazu łączenia funkcji posła, senatora i członka Rady Ministrów.

Zaproponowane zostało rozwiązanie, w którym pozostałyby tylko funkcje i instytucje takie jak: premier, MSZ, MSW, MON, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Jakości Życia, Ministerstwo Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Ekonomii.

4. Ograniczenie wynagrodzeń Rady Ministrów

Limity dotkną nie tylko liczby osób w Radzie Ministrów, ale też ich wynagrodzenia. Miałoby być ono uzależnione od wyników, jakie osiąga państwo. Przy wzrostach wynagrodzenia będzie premiowane wartością dwukrotności proc. wzrostu PKB i dwukrotności proc. nadwyżki budżetowej do PKB. W przypadku spadków PKB, z wynagrodzenia będzie odbierana część w wymiarze dwukrotności proc. spadku PKB i dwukrotności proc. deficytu budżetowego do PKB.

Premie i potrącenia będą wpływały na bazowe wynagrodzenia, które zostaną oparte na wielokrotności obowiązującej emerytury minimalnej. Dla premiera jest to 15-krotność, a dla ministrów 12-krotność.

5. Likwidacja finansowania partii politycznych

Artur Bartoszewicz chce doprowadzić do likwidacji finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Według programu wyborczego obecne finansowanie ma zostać zastąpione dobrowolnym odpisem podatkowym obywateli (do 1 proc. od PIT oraz do 0,5 proc. od CIT). W corocznym zeznaniu podatkowym każdy obywatel będzie mógł wskazać maksymalnie trzy partie, na które chce przeznaczyć swój odpis.

6. Wprowadzenie odpowiedzialności majątkowej

Program wyborczy Artura Bartoszewicza zakłada także wprowadzenie odpowiedzialności majątkowej polityków, kierownictwa administracji rządowej oraz samorządowej za decyzje, które podejmują.

7. Zakaz pracy członków partii politycznych i ich rodzin w radach i zarządach SSP

Ostatni punkt to wprowadzenie zakazu pracy członków partii politycznych i ich rodzin w radach i zarządach spółek skarbu państwa. Zakaz ma objąć zarówno obecnych członków partii politycznych, jak i tych, którzy w ostatnich trzech latach byli ich członkami.

Program wyborczy Artura Bartoszewicza: Gospodarka i demografia

W kolejnym pakiecie zmian kandydat pochyla się nad kwestiami gospodarczymi.

1. Powiązywanie liczby posłów z liczbą obywateli RP

Punkt ten zakłada ścisły wpływ liczby obywateli RP na liczę posłów, którzy zasiądą w Sejmie. Według tego założenia na każde 100 tys. Polek i Polaków ma przypadać jedno miejsce poselskie. Oznacza to, że jeśli obecnie liczba obywateli wynosi 37,6 mln Polaków, to liczba miejsc w Sejmie zostałaby zmniejszona z 460 do 376. Każdy wzrost lub spadek ludności o 100 tys. miałby dodawać lub odejmować miejsce.

2. Stypendium demograficzne

Bartoszewicz chce rodzinom z dziećmi przyznawać stypendium demograficzne. Będzie ono przyznawane na każde trzecie, czwarte i kolejne dziecko w rodzinie. Pieniądze będą przekazywane tylko rodzinie, w której pracuje minimum jedna osoba.

Wysokość stypendium demograficznego ma być zależna od liczby dzieci. Przy trzecim i czwartym dziecku będzie ono równe 1 tys. zł. Za piąte dziecko rodzina otrzyma 1,25 tys. zł, a przy szóstym dziecku 1,5 tys. zł.

3. Ochrona własności ziemi

Ten punkt programu wyborczego zakłada ochronę własności ziemi poprzez ograniczenie dziedziczenia i zakupu wyłącznie na rzecz obywateli polskich w drugim pokoleniu.

Ograniczenia mają dotknąć również przedsiębiorców. Na zakup ziemi w Polsce mają sobie pozwolić tylko przedsiębiorstwa z min. 51 proc. kapitałem polskim. Możliwe będzie dzierżawienie gruntów obcokrajowcom, ale jedynie na 25 lat. Do założenia przedsiębiorstwa w Polsce będzie wymagane założenia spółki, w której minimum 33 proc. udziałów będzie należeć do obywatela/i RP.

4. Równe zasady konkurencji dla wszystkich

Artur Bartoszewicz chce wprowadzić prawo, które zrówna zasady konkurencji dla wszystkich przedsiębiorstw. Duże i średnie przedsiębiorstwa będą musiały się do niego stosować lub zapłacą rekompensatę za niestosowanie się. Przedsiębiorstwa małe oraz mikro mogą być zwolnione ze stosowania się do prawa, chyba, że same uznają, że jest to dla nich korzystne.

Nowe prawo ma obowiązywać nowe działalności. Już istniejące przedsiębiorstwa mogą dalej działać na starych zasadach, ale mogą skorzystać z nowych, jeśli uznają je za korzystniejsze - głosi kandydat.

5. Broń, leki i żywność produkujemy w Polsce

Bartoszewicz chce, aby na listę podmiotów strategicznych wpisać producentów krajowych z sektora rolnego, militarnego oraz farmaceutycznego.

6. Młodzi ludzie przygotowani do życia

W programie wyborczym Artura Bartoszewicza zawarta jest propozycja, by w szkołach podstawowych i średnich odbywały się lekcje prac technicznych, gotowania i prac domowych.

7. Pokój i bezpieczeństwo na terenie RP podstawą decyzji politycznych

Podstawą dla politycznych decyzji ma być pokój i bezpieczeństwo kraju. Działania, które mogą doprowadzić do wprowadzenia Polski w konflikt zbrojny, mają być traktowane jako zdrada. Każda decyzja ma być uzasadniona interesem społecznym i gospodarczym obywateli.

Za działanie na szkodę kraju ma grozić utrata praw obywatelskich i odebraniem majątku na rzecz skarbu państwa.

Program wyborczy Artura Bartoszewicza: Patriotyzm

W ostatnim pakiecie proponowanych zmian czytamy o:

1. Odnowienie symboli narodowych i hymnu RP

Artur Bartoszewicz chce powrotu do godła RP, które obowiązywało w latach 1919-1927. Hymnem zaś ma stać się "Rota" Marii Konopnickiej.

2. Patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży

Wprowadzone ma zostać patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży od najmłodszych lat. Codziennie o godzinie 8:00 rano Polki i Polacy w wieku od 3 do 18 lat mają składać przyrzeczenie wierności RP na flagę i godło polskie. Przed rozpoczęciem zajęć w szkołach będzie odśpiewywany hymn RP.

3. Matura obejmuje historię i kulturę Polski oraz zasady ochrony obywatelskiej

Matura zostanie rozszerzona o historię i kulturę Polski oraz zasady ochrony obywatelskiej. Obowiązkowy będzie egzamin z ratowania życia ludzkiego i zasad postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych.

4. Odnowa dziedzictwa kulturowego

Ten punkt programu przewiduje 10-letni program odbudowy zamków piastowskich oraz zabytków, które zostały zniszczone w czasie II WŚ. Odzyskane mają zostać zrabowane przez Niemców, Rosjan oraz Szwedów dzieła kultury i sztuki.

Bartoszewicz chce otrzymania reparacji od Niemiec i Rosji za wydarzenia z okresu II WŚ. Ponadto chce odkupienia dział kultury i sztuki stanowiących polskie dziedzictwo narodowe od Ukraińców za udzieloną im pomoc.

5. Cenione obywatelstwo RP

Wprowadzone zostanie “cenione obywatelstwo RP”. Zdobyć je będzie można po zdaniu egzaminu z języka polskiego na poziomie C1, zdaniu egzaminu maturalnego z historii i kultury Polski, złożeniu przysięgi wierności RP na godło i flagę RP z jednoczesnym wyrzeczeniem się innych władców. Do tego konieczny będzie 5-letni okres stałego pobytu, posiadania stałych dochodów i płacenia podatków w kraju.

Nowi obywatele kraju będą musieli odbyć półroczną służbę wojskową lub roczną służbę zastępczą w strukturach służb mundurowych w RP. Jeśli wymaganie nie zostanie spełnione, obywatel będzie musiał wpłacić do budżetu 1 mln zł.

6. Pełny dostęp do broni

Bartoszewicz chce wprowadzić pełny dostęp do broni dla każdego dorosłego obywatela. Osoby, które będą chciały z tego skorzystać, będą musiały przejść szkolenie z obsługi broni.

7. Odbudowa imperium RP

Artur Bartoszewicz chce odbudować imperium RP poprzez gwarancję nadrzędności interesów Polski nad interesami innych państw. W planach są m.in.:

realizacja dużych projektów infrastrukturalnych (porty, CPK, atom, sieć komputerów kwantowych, infrastruktura AI, badania kosmiczne, badania arktyczne)

min. 5 proc. Udział wydatków na B+R i AI w PKB

poszerzenie strefy polskiego złotego

silna promocja kultury polskiej mian

Wybory 2025. Artur Bartoszewicz - kim jest kandydat na prezydenta?

Artur Bartoszewicz to doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki i ekspert w zakresie polityki publicznej. Urodził się 18 stycznia 1974 roku w Suwałkach. Obecnie pracuje w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W przeszłości, a dokładniej w latach 2016-2018, pełnił funkcję prezesa Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Należał do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz był przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. Od 2015 roku jest członkiem Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja 2025 roku. Jeśli dojdzie do II tury, jest ona zaplanowana na 1 czerwca.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej)*

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)*

Maciej Maciak (kandydat Ruchu Dobrobytu i Pokoju)*

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS)*

Romuald Starosielec (kandydat Ruchu Naprawy Polski)

Paweł Tanajno (kandydat partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców)

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)*

* Protokół rejestracji kandydata został już zatwierdzony przez PKW.

"Bon piękna matka" o wartości 700 złotych. Kandydat na prezydenta tłumaczy Polsat News Polsat News