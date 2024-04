Posłowie PiS chcą odsunięcia Marcina Kierwińskiego. Negatywna opinia

Jak stwierdził poseł PiS, w przeddzień protestu rolników minister miał "podgrzewać emocje, zamiast je studzić" , nazywając protestujących prowokatorami. Błaszczak sugerował również wykorzystywanie do prowokacji politycznych sił policyjnych, mówiąc o "powrocie metod na ruską budkę". Nawiązał tym do incydentu spalenia wartowniczej budki pod rosyjską ambasadą 11 listopada 2013 roku.

Konfederacja i Kukiz '15 wyraziły poparcie. Szef MSWiA: "Skończyły się czasy bezkarności"

Następnie posłowie przeszli do kilkuminutowych oświadczeń w imieniu klubów parlamentarnych i kół poselskich. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności poparł klub Konfederacji oraz koło poselskie Kukiz -15. - Nie ma zgody na powrót do strzelania do Polaków z broni gładkolufowej, jak to miało miejsce w lutym 2015 roku. Nie ma zgody na prowokacje jakie miały miejsce podczas marszów niepodległości (...) Policjanci nie mogą psikać gazem na prawo i lewo - przekonywał poseł Jarosław Sachajko.

Następnie na mównicy pojawił się sam zainteresowany - Marcin Kierwiński . - Skończyły się czasy bezkarności, wykorzystywania policji do tego by chroniła posła Kaczyńskiego i jego prywatne imprezy - oznajmił szef MSWiA - Skończyły się czasy, gdy służby państowe nie ścigały polityków PiS tylko ze względu na legitymacje. Wiem, że się tego boicie - dodał minister.

Marcin Kierwiński: 16,5 tys, wakatów w policji to efekt waszej pracy

Kierwiński mówił o spadku zaufania do policji za czasów rządów PiS. - To wina Błaszczaka, Kamińskiego i Wąsika - oskarżał z mównicy, mówiąc o dokonanej przez PiS "demolce polskiej policji". - 16,5 tys. wakatów w polskiej policji to jest efekt waszej pracy, nieudolności. To jakby w pięciu województwach w Polsce nie było żadnego policjanta - przekonywał szef MSWiA, dodając, że były rząd zadłużył policję, w której miało brakować pieniędzy nawet na paliwo do radiowozów.