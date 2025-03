- Ustaliłem, że nie leży w interesie narodowym , aby następujące osoby miały dostęp do informacji tajnych - przekonywał Donald Trump w piątkowym wystąpieniu, przy którym obecny był m.in. były sekretarz stanu Antony Blinken.

USA. Trump wycofuje swoim przeciwnikom dostęp do tajnych informacji

W obwieszczeniu wydanym po przybyciu Trumpa do jego posiadłości w Bedminster w New Jersey, oprócz Clinton, Harris i Bidena, mowa m.in. o reprezentującym sygnalistów prawniku ds. bezpieczeństwa narodowego w Waszyngtonie Marku Zaidzie , czy byłym doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu, Jake’u Sullivanie .

Reuters przypomina, że byli prezydenci USA tradycyjnie otrzymywali dostęp do briefingów wywiadowczych, które mieli wykorzystywać do ewentualnego doradzania obecnym głowom państwa. Trump nie jest jednak pierwszym, który wycofał uprawnienia swojemu poprzednikowi. Wcześniej, w 2021 roku, zrobił to sam Biden.