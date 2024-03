Minister grzmiał z mównicy. "Nie wstyd wam?"

Kiedy Marcin Kierwiński wychodził na mównicę z ław PiS słychać było okrzyki "do dymisji".

Protest rolników. Marcin Kierwiński o zatrzymaniach

- Czy wam naprawdę nie jest wstyd, że atakujecie policjantów, w kierunku których rzucane są kostki brukowe? Nie widzieliście tych obrazów? Wstydźcie się za to! To waszą nieodpowiedzialną retoryką doprowadzacie do takich aktów przemocy - mówił.