" Kocham króla Karola " - napisał w piątek Donald Trump na portalu Truth Social , komentując artykuł brytyjskiego dziennika "The Sun".

Podczas spotkania z Trumpem premier Wielkiej Brytanii Kier Starmer przekazał prezydentowi USA list od króla Karola III . Według "The Sun" brytyjski monarcha miał zaproponować dołączenie USA do Wspólnoty Narodów jako "członek stowarzyszony".

"Dla mnie brzmi to dobrze " - skomentował artykuł Trump.

Zdaniem portalu Politico propozycja króla Karola miała służyć załagodzeniu napięć między USA i Kanadą , w związku z przynależnością tej drugiej do Wspólnoty Narodów.

W lutym Trump rozpoczął wojnę celną z Kanadą. USA najpierw ustanowiło 25 proc. cła na kanadyjską stal i aluminium , Kanada nałożyła cła w wysokości 29,8 mld dolarów na amerykańskie produkty, na co USA podwyższyło cła na wspomniane metale do 50 proc. Ponad połowa aluminium wykorzystywanego w USA pochodzi z kanadyjskiej prowincji Quebec

Prezydent USA wielokrotnie wypowiadał się o północnym sąsiedzie jako 51. stanie i zapowiadał jego aneksję, a premiera Justina Trudeau określał "gubernatorem" . Administracja Trumpa proponowała także usunięcie Kanady z grupy wywiadowczej Five Eyes.

USA dołączyłoby do wspólnoty 56 państw i 2,5 mld osób

Przynależność do Wspólnoty Narodów nie wiąże się z poważnymi zobowiązaniami. Część państw uznaje brytyjskiego monarchę za głowę państwa, jednak większość z nich to republiki z urzędem prezydenta. Kraje wspólnoty łączy język angielski oraz deklarowane wartości jak demokracja, prawa człowieka i rządy prawa. Co cztery lata organizowane są sportowe Igrzyska Wspólnoty Narodów.