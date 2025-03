Spóźnisz się, a zmniejszą dopłatę. Ważny termin dla jednej grupy zawodowej

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich mogą być składane od 15 marca. Zainteresowani rolnicy mogą więc już składać niezbędne dokumenty w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

Wsparcie finansowe ma na celu ustabilizowanie dochodu tej grupy zawodowej, niezależnie od zmienności cen produktów rolnych na rynku.

Termin na złożenie wniosku o dopłatę bezpośrednią mija 15 maja 2025 roku. Natomiast jest to termin podstawowy. Oznacza to, że dokumenty można przesłać jeszcze przez 25 dni kalendarzowych po tej dacie, czyli do 9 czerwca 2025 roku.

Skutkować to będzie jednak pomniejszeniem przyznawanej kwoty o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Zmiany w złożonym wniosku można wprowadzić za to do 2 czerwca 2025 roku. Ustawowy termin, jakim jest 31 maja 2025 r., wypada w sobotę, dlatego w bieżącym roku będzie on nieco późniejszy niż zwykle.

Kto może złożyć wniosek? Takie są formy dopłat bezpośrednich

O przyznanie dopłaty bezpośredniej może wnioskować każdy aktywny zawodowo rolnik. Do tego musi on prowadzić działalność rolniczą oraz posiadać grunty zatwierdzone do podstawowego wsparcia dochodów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha. Grunty te w trakcie roku kalendarzowego muszą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej w całości lub w przeważającej mierze.

W ramach tej działalności rolniczej musi zostać spełniony szereg kolejnych wymagań. Rolnik będzie musiał:

prowadzić hodowlę zwierząt lub uprawę roślin

utrzymywać grunty w stanie, który umożliwi uprawy lub wypas zwierząt

wykonywać co najmniej jeden zabieg agrotechniczny do 31 lipca br. (lub w przypadku sadów są to dwa zabiegi).

Wśród płatności bezpośrednich, które mogą zostać przyznane wnioskującemu rolnikowi, wyróżnia się dopłaty takie jak:

podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności

uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności

uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników

płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją w 13 różnych sektorach (młode bydło, krowy, owce, kozy, rośliny strączkowe na nasiona, rośliny pastewne, chmiel, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki, len, konopie włókniste)

przejściowe Wsparcie Krajowe (Uzupełniająca Płatność Podstawowa i Płatność niezwiązana do tytoniu).

Dopłaty bezpośrednie 2025. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie dopłaty bezpośredniej należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Jest ona dostępna na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR. Jest to jedyna możliwość przesłania dokumentów, co oznacza, że nie można tego zrobić w tradycyjnej formie papierowej.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera, mogą zgłosić się po wsparcie techniczne do pracowników ARiMR. Pomoc może zostać udzielona także przez infolinię instytucji.

