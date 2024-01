Głównym punktem obrad miały być dalsze prace nad budżetem państwa na 2024 rok . Na agendzie miała się pojawić także sprawozdanie Komisji Ustawodawczej ws. powołania kolejnej komisji śledczej, tym razem dotyczącej wykorzystywania oprogramowania Pegasus służącego do inwigilacji . Oprócz tego posłowie - zgodnie ze wstępnym harmonogramem - mieli powołać Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Poseł KP PiS reaguje na doniesienia Interii. Wspomina o skazanych posłach PiS

- Czekam oczywiście na oficjalne informacje, ale odwołanie posiedzenia dużo wcześniej zaplanowanego, nie miało miejsca od wielu, wielu lat, co oznacza, że być może po prostu jest kryzys w koalicji rządowej, związany być może z bezprawnymi działaniami z ostatnich tygodni i dlatego też wolą przełożyć obrady - powiedział Interii Sebastian Kaleta .

Wygaszenie mandatów posłów PiS. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik: Nadal nimi jesteśmy

Zarówno Kamiński, jak i Wąsik odwołali się od tej decyzji do Sądu Najwyższego i - pomijając marszałka - złożyli odpowiednie wnioski do budynku przy pl. Krasińskich. Osobno do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - z pominięciem biura podawczego - wnioski posłów złożył przedstawiciel Szymona Hołowni.