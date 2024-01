- Obrady Sejmu zostaną przeniesione na kolejny tydzień - powiedział Szymon Hołownia na specjalnej konferencji prasowej. Tym samym potwierdzają się doniesienia Interii. Krótko przed wystąpieniem marszałka pojawiła się również oficjalna notatka Kancelarii Sejmu. - Sejm to nie studio publicystyczne, a to by nas w tym tygodniu czekało - argumentował decyzję Hołownia, odnosząc się do zamieszania wokół wygaszenia mandatu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.