- Jeśli Polki i Polacy mają uwierzyć w jakiekolwiek słowo tej najbardziej zakłamanej w historii Polski partii to pierwszą decyzją, jaka powinna w sobotę lub niedzielę zapaść to oczywiście dymisja ministra Błaszczaka - stwierdził lider PO.

Dodał, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezydent Duda i minister Błaszczak, przebierają się w mundury na konferencjach prasowych, "chętnie przytulają się do generałów i bawią się w ołowianych żołnierzyków, a kiedy przychodzi chwila próby kompromitują siebie, MON i narażają bezpieczeństwo Polski na szwank". - Nie odpuścimy tego, cała Polska musi usłyszeć w najdrobniejszych szczegółach wyjaśnienia tej sytuacji - powiedział Tusk.

Kampania wyborcza 2023. "Sytuacja samorządu jest bardzo krytyczna"

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odniósł się także do wielu spotkań, jakie odbył w województwie lubuskim w ostatnim czasie. - Każde z tych spotkań przynosi nam bardzo ważne informacje, które budują obraz - czasami bardzo krytyczny - stwierdził, oceniając sytuację samorządowców.

- Zwyrodnienie tej władzy doprowadza do tego, że szpitale są blokowane w ambitnych przedsięwzięciach, ponieważ PiS-owscy parlamentarzyści mają na taką jednostkę inny pomysł - oznajmił lider PO. - W całej Polsce jest mnóstwo ludzi dobrej woli, którzy - mam nadzieję - wezmą na siebie odpowiedzialność naprawy systemu ochrony zdrowia już od tej jesieni - dodał.

Szef największej partii opozycyjnej stwierdził również, że "samorząd dokłada gigantyczne pieniądze" do lokalnego transportu, by ograniczyć wykluczenie komunikacyjne. - Wiele tych problemów można byłoby załatwić od ręki, gdyby pieniądze europejskie trafiły do Polski - zaznaczył.

- Z punktu widzenia transportu dla całego kraju bardzo ważne jest integrować nasze regiony. To zobowiązanie powtarzam na każdym spotkaniu - natychmiastowego uruchomienia tych gigantycznych środków unijnych, które nam się należą. Jestem absolutnie przekonany, że jeśli wyborcy i opatrzność dadzą nam zwycięstwo jesienią, jedną z pierwszych decyzji będzie przeznaczenie pieniędzy na transport, by już nikt w Polsce nie musiał zastanawiać się, jak dojechać do najbliższego miasta, do stolicy czy odleglejszych miejscowości - podkreślił Tusk.

Tusk o Czarnku: Mówi słowo w słowo to, co Putin

Donald Tusk odniósł się także do słów ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który stwierdził, że "komuna uratowała nas przed zgnilizną Zachodu". - Niestety często powtarzam tę frazę, że coś wygląda na kabaret, a jest tak naprawdę tragedią. (...) Minister Czarnek powiedział słowo w słowo tezę Putina, który rozpoczął wojnę w Ukrainie właśnie "w obronie przed zgnilizną Zachodu" - powiedział.

- Komuna i Związek Radziecki stały na straży "tego zdrowego świata" przez "zgnilizną Zachodu". Zgnilizną taką jak wolność, prawa kobiet, prawa dziecka - bo to ta "zgnilizna", która tak drażni Kreml i - jak się okazuje - również polskiego ministra, odpowiedzialnego za przyszłość naszych dzieci - zdeklarował.

Lider PO skrytykował także szefa MEiN, że "z butą i arogancją" mówił o tym, iż w tragedii Kamilka z Częstochowy system nie zawiódł. Zdaniem Tuska z kolei dramat dział się przez miesiące, a państwo nie reagowało.

- Tak długo, jak będą rządzili ludzie, jak Błaszczak czy Czarnek, będziemy musieli krzyczeć 4 czerwca, że w Polsce ciągle mamy do czynienia z konfrontacją między światem wolnych ludzi i bezpieczeństwem naszych dzieci a skorumpowaną i nieudolną władzą, która opowiada się za wartościami przeciwnymi, o które walczyliśmy w latach 80. - ocenił.

- My te wybory musimy wygrać. Uwierzcie w to całą mocą. Nie chcemy żyć w Polsce Błaszczaka i Czarnka. Pokażemy naszą siłę 4 czerwca i przy urnach wyborczych - zakończył Donald Tusk.