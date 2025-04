Premier Donald Tusk zamieścił w piątek nagranie w mediach społecznościowych, w którym odnosi się do sytuacji na granicach Polski.

Nielegalni migranci a polska granica. Tusk: Nie wierzcie Łukaszence i Putinowi, okłamują was

Szef rządu podkreślił, że "przekaz będzie prosty: Polska granica jest szczelna". - Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie Łukaszence i Putinowi. Okłamują was, wtedy, kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy - zaznaczył Tusk, dodając, że to nie jest prawda.