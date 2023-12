We wtorek podczas exposé Donald Tusk ogłosił oficjalnie nazwiska ministrów swojego rządu , stworzonego przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę. Spośród polityków PO, kierowanie resortem trafi m.in. do Sławomira Nitrasa, który zostanie ministrem sportu.

Expose Donalda Tuska. Sławomir Nitras ministrem sportu

- Zmarnowaliście kapitalny system orlików. Pan minister i jego ekipa odbudują to wszystko - zwrócił się do posłów PiS Tusk. - Nasze dzieci będą tłumnie uczestniczyły w zawodach sportowych. Nawet wieczorem będą mogły uprawiać sport - podkreślił Donald Tusk.

Hołownia upomina posłów PiS. Krzyki na sali

- To jest minister sportu ale to nie jest "Żyleta" - zwrócił się do polityków PiS Szymon Hołownia. - Będziemy budowali stadiony to tam będzie dla was dużo miejsca, ale teraz jesteśmy w Sejmie - dodał.