Nagły okrzyk z ław PiS. Tusk: Nie, nie rozpłaczę się

Expose Donalda Tuska. "Nie, nie rozpłaczę się"

Donald Tusk przytoczył manifest "Szarego człowieka"

- Ktoś tak pięknie nazwał lęki i niepokoje tych, którzy mogli czuć się samotni. Ten człowiek zakończył ten spis protestów słowami: "Przede wszystkim wzywam, aby przebudzili się ci, którzy popierają PiS. Nawet jeśli podobają wam się te postulaty PiS-u to weźcie pod uwagę, że nie każdy sposób ich realizacji jest dopuszczalny. Realizujcie swoje pomysłu w ramach demokratycznego państwa prawa, a nie w taki sposób jak obecnie. Tych, którzy nie popierają PiS-u, bo polityka jest im obojętna albo mają inne preferencje wzywam do działania - nie wystarczy czekać na to co czas przyniesie, nie wystarczy wyrażać niezadowolenia w gronie znajomych, trzeba działać. A form i możliwości jest naprawdę dużo. Proszę was jednak, pamiętajcie, że wyborcy PIS to nasze matki, bracia, sąsiedzi, przyjaciele i koledzy. Nie chodzi o to, żeby toczyć z nimi wojnę - tego właśnie by chciał PiS - ani 'nawrócić ich' - bo to naiwne - ale o to aby swoje poglądy realizowali zgodnie z prawem i zasadami demokracji. Być może wystarczy zmiana kierownictwa partii. Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich - nie czekajcie dłużej!" - przytoczył słowa Donald Tusk.