Szymon Hołownia o wyroku ws. posłów: Będę zmuszony wygasić mandaty

Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata bezwzględnego więzienia - taki wyrok usłyszeli byli szefowie CBA - którzy odpowiadali m.in. za podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów. Decyzję ws. apelacji wydał warszawski Sąd Okręgowy. Poprzednio, w 2015 roku, Kamiński i Wąsik usłyszeli nieprawomocne wyroki trzech lat więzienia, ale ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda .

- Wszystko na to wskazuje, że będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Wystosuję prośbę, by do czasu zakończenia ew. procedury odwoławczej powstrzymali się od wykonywania mandatu - powiedział w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia.