Zestawienie posłów, którzy najchętniej korzystają z darmowych przelotów udostępnił "Super Express". Raport obejmuje okres od początku X kadencji Sejmu do stycznia. Do tej pory odbyło się 31 posiedzeń, co mogłoby wskazywać, że posłowie korzystali maksymalnie z 62 przelotów.