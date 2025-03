Od rana synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazywali, że na obszarze od okolic Rzeszowa, przez Tarnów, Nowy Sącz, do Bielsko-Białej mogą pojawić się burze . Po kilku godzinach prognozy potwierdziły alerty pogodowe.

Na tych terenach mogą występować burze niosące ulewy . Miejscami może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, niewykluczony jest również drobny grad . Oprócz tego burzom może towarzyszyć silny wiatr , osiągający w porywach do 60 km/h.

Związane z burzami alerty obowiązują w poniedziałek od godz. 14:00 do 20:00. Nie są to jednak jedyne zjawiska, przed którymi ostrzegają specjaliści.

Wiosenne przymrozki wciąż mogą się dać we znaki mieszkańcom części kraju. Z ich powodu od północy do godz. 8:00 we wtorek obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia w województwach: