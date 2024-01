"Sąd Najwyższy kontroluje prawidłowość postanowienia Marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu posła, a zatem trudno wyobrazić sobie, by sam zainteresowany Marszałek mógł swobodnie decydować, jaki organ ma przeprowadzić tę kontrolę" - pisze Małgorzata Manowska. Według I Prezes SN tak samo osoba "dochodząca rozwodu nie może wymagać, aby jego sprawa została rozpoznana przez wydział pracy sądu okręgowego, w którym pracuje jego znajomy sędzia, choćby uznawał tenże wydział za bardziej bezstronny od wydziału rodzinnego ".

To już kolejne oświadczenie Małgorzaty Manowskiej w sprawie skazanych posłów PiS. W piątek Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego oceniła, że Szymon Hołownia chciał "obejść" procedury Sądu Najwyższego, aby powierzyć sprawy odwołań Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika określonym składom sędziowskim, czyli Izbie Pracy. W wydanym oświadczeniu wskazała na "niedopuszczalną próbę wpływania na wybór sędziów spełniających określone oczekiwania".

Marszałek Sejmu wcześniej tłumaczył, że prosił jedynie o to, aby skład był "prawidłowo obsadzony", aby prawa dwóch parlamentarzystów "nie został naruszone". To efekt chaosu prawnego po licznych reformach sprawiedliwości z poprzednich kadencji - jedna z nich skutkowała orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Uznał on, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych "nie jest sądem w rozumieniu prawa Wspólnotowego".