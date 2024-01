Marszałek Sejmu nie może kierować pisma do Sądu Najwyższego z pominięciem Biura Podawczego - stwierdziła I prezes SN Małgorzata Manowska w specjalnym oświadczeniu skierowanym do Szymona Hołowni. Małgorzata Manowska oceniła również, że "niedopuszczalne jest kierowanie przez marszałka Sejmu do któregokolwiek prezesa Sądu Najwyższego żądania złożenia wyjaśnień".