Do spotkania prezydenta z marszałkiem Sejmu ma dojść o godz. 13:30 - dowiedział się Polsat News od prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego.

Prezydent zaprosi Szymona Hołownię na rozmowę. "Trzeba rozwiązać ten kryzys"

Jak dodał, "wierzy, że marszałek przyjmie zaproszenie, gdyż dzieją się bardzo ważne sprawy". Marcin Mastalerek , odnosząc się do sprawy Kamińskiego i Wąsika podkreślił, że "oczywiście trzeba rozwiązać tę sprawę, trzeba rozwiązać kryzys ".

- O tym będzie chciał rozmawiać prezydent - nadmienił. Zdaniem Mastalerka "ludzie w ogóle nie rozumieją tej sprawy". Co więcej, przekazał także na antenie TVN24, że Andrzej Duda "skutecznie, wręcz podręcznikowo, ułaskawił ministrów".

Dopytywany o to, jaki plan ma prezydent - czy będzie to propozycja, czy może będzie próbował namawiać Szymona Hołownię, aby ten uznał akt łaski za obowiązujący, prezydencki minister wskazał, że "to byłoby najprostsze". - Nie będę zdradzał tego, o czym prezydent będzie rozmawiał z marszałkiem w cztery oczy - podkreślił.