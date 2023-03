Głosowało 318 posłów. Za przyjęciem uchwały było 271 posłów, przeciw 43, a 4 wstrzymało się. W głosowaniu nie wzięło udziału 142 parlamentarzystów - w tym 125 z Koalicji Obywatelskiej, pięciu z Lewicy, pięciu z Polski 2050, dwóch z Lewicy Demokratycznej, dwóch z Konfederacji, jeden z Koalicji Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz poseł niezrzeszony.

Uchwała ws. Jana Pawła II. "Chcecie zapisać papieża do PiS"

Głosowanie nad uchwałą poprzedziły trzyminutowe wystąpienia parlamentarzystów. Zdzisław Sipiera (poseł niezrzeszony) przedstawił sprawozdanie z pracy komisji. Wskazał, że podczas prac komisji z "politycznej lewej strony" padały "ciężkie oskarżenia" i "kalumnie" na temat Jana Pawła II.

Urszula Rusecka (PiS) mówiła, że jej partia "wyraża zdecydowany sprzeciw wobec niesprawiedliwych i szkodliwych działań", które mają "uderzyć w Jana Pawła II, zniszczyć jego autorytet i stworzyć nowy, kłamliwy wizerunek papieża".

Paweł Kowal (Koalicja Obywatelska) zwrócił się do polityków PiS, by "spuścili trochę z emocji, nie odcinali Polski od Europy i nie niszczyli niepodległości Polski". - To jest działanie przeciwko politycznemu dziedzictwu Karola Wojtyły - powiedział Kowal. Podkreślił, że tak jak mówi Episkopat ws. sytuacji z archidiecezji krakowskiej konieczne są "porządne prace historyczne, a nie wasze krokodyle łzy".

- Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS. Wy nie chcecie go bronić - dodał poseł KO.

Uchwała ws. Jana Pawła II. Kosiniak-Kamysz: To jest nasze dziedzictwo

Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) stwierdziła, że uchwała jest "zarówno mową obrończą, jak i oskarżycielską". - Z jednej strony bronicie Karola Wojtyły, a z drugiej strony oskarżacie dziennikarzy wolnych mediów, którzy nie pokazali plotek i kłamstw, a wyniki rzetelnej, mrówczej pracy - powiedziała.

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) podkreślał zasługi Jana Pawła II dla wolności. - To jest nasze dziedzictwo, nasz fundament, to na czym buduje się państwo, nie na rok, nie na dwa, ale na pokolenia - mówił. Dodał, że "pedofilia jest ohydną zbrodnią, tylko trzeba to zbadać". - To wszystko trzeba badać i zadośćuczynić i przeprosić - stwierdził. Skrytykował postulaty zmiany nazw ulic Jana Pawła II.

- Konfederacja poprze ten projekt, bo wiemy, jaką rolę Jan Paweł II odegrał w naszej historii - zapowiedział Robert Winnicki.

Paweł Zalewski (Polska 2050) powiedział, że "wszystko to, co robi PiS jest związane z kampanią wyborcza". - Ta debata toczy się w cieniu krzywdy, którą księdza wyrządzili młodym ludziom. Toczy się w cieniu, kiedy ta ich krzywda powinna być dzisiaj najważniejsza. Najważniejsze jest powiedzieć o tej krzywdzie i oczekiwać na zadośćuczynienie moralne i materialne - stwierdził. Dodał, że kościoły powinny otworzyć swoje archiwa, by wyjaśnić sprawy pedofilii wśród księży.

Uchwała ws. Jana Pawła II. Senyszyn: Papież ma szczęście, że nie żyje

- PiS od dawna poszukuje tematu na kampanię wyborczą - powiedziała Joanna Senyszyn (Lewica Demokratyczna). Dodała, że temat Jana Pawła II może być "nową linią podziału Polaków". - Jan Paweł II kultywował kulturę tajności. Interes Kościoła przedkładał ponad prawdę, uczciwość i krzywdę ofiar księży pedofilów. To kładzie się cieniem na jego pontyfikacie. Jan Paweł II ma poniekąd szczęście, że nie żyje, bo zmarłych się nie sądzi -mówiła.

Podczas wystąpienia Senyszyn marszałek Sejmu Ryszard Terlecki wezwał posłów klubu PiS do opuszczenia sali. - Ja jestem zmuszony do słuchania tego, ale mój klub nie musi - powiedział. Część parlamentarzystów partii rządzącej opuściło salę plenarną.

Artur Dziambor (Wolnościowcy) stwierdził, że posłowie PiS "spanikowali i niszczą pamięć o Janie Pawle II". - Chcecie, żebyśmy uchwalili coś, co ma być kontrą do reportażu w jednej ze stacji, zamiast oddać to historykom - powiedział. Jego zdaniem politycy PiS "chcą by pamięć o papieżu stała się sprawą polityczną, do której PiS chce się przytulić". - Uchwała nie wpływa na pamięć o Janie Pawle II - podkreślił.

Uchwała ws. Jana Pawła II. "Papież jest dobrem publicznym najwyższej rangi"

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło się pierwsze czytanie poselskich projektów uchwał. Posłowie zdecydowali, że będą rozpatrywać oba projekty wspólnie, a wiodącym będzie ten zaproponowany przez klub PiS.

Wnioskodawców na komisji reprezentował minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. - W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się działania, które trudno nazwać inaczej niż bezprecedensowym atakiem na postać św. Jana Pawła II". Jest to rzecz bez precedensu, że ten atak nastąpił w Polsce - mówił.

- Jesteśmy od obrony pewnych oczywistości w życiu publicznym, aksjologii, autorytetów. Po to nas wybrali nasi wyborcy, żebyśmy bronili dobra publicznego. A dobrem publicznym najwyższej rangi jest Jan Paweł II - mówił Gliński.

"Franciszkańska 3". Czy Jan Paweł II wiedział o pedofilii?

W poniedziałek TVN24 wyemitowało dokument "Franciszkańska 3" poświęcony przeszłości Karola Wojtyły, gdy był on metropolitą krakowskim. W filmie Marcina Gutowskiego stwierdzono, że przyszły papież Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele jeszcze zanim stał się jego przywódcą.

Ponadto stwierdzono, że Wojtyła m.in. wysłał do Austrii księdza, choć miał wiedzę, że molestował dzieci. Innego duchownego, wobec którego istniały takie same podejrzenia, miał przenosić między parafiami.