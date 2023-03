Przewodniczący KEP reaguje na reportaż ws. Karola Wojtyły: Nie niszczmy wspólnego dobra

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski opublikowało komunikat abp. Stanisława Gądeckiego. To odpowiedź na ostatnie doniesienia medialne dotyczące osoby Kraola Wojtyły. Przewodniczący KEP zwraca się do "ludzi dobrej woli", by uszanowali autorytet papieża Polaka, który "dla Polski jest błogosławieństwem Opatrzności". W oświadczeniu znalazły się słowa o zaprzestaniu "niszczenia dobra jakim jest niewątpliwie dziedzictwo Papieża".

Zdjęcie Abp Stanisław Gądecki: Szokujące są próby zdyskredytowania św. Jana Pawła II / Lech Paluszczak / Agencja FORUM