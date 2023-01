Kilka godzin później na słowa Schetyny zareagował lider PO Donald Tusk. Zapewnił, że jeśli jego formacja wróci do władzy, nie podniesie w Polsce wieku emerytalnego.

Rzecznik PiS: Za podniesieniem wieku emerytalnego głosowali prominentni działacze PO

Swoją konferencję zorganizował też rzecznik PiS Rafał Bochenek. W jego ocenie Schetyna "wprost skłamał". - Przypomnę Schetynie, kto jak głosował, w maju 2012 roku. Praktycznie cała PO, jak jeden mąż, poparła podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. W przypadku pań pracujących na roli była to podwyżka o 12 lat - wyliczył.

Dodał, że za podniesieniem progu przejścia na emeryturę głosowali "prominentni działacze" PO. Wymienił w tym gronie m.in. Donalda Tuska, Ewę Kopacz, Marcina Kierwińskiego, Bartosza Arłukowicza, a także Grzegorza Schetynę, który - jego zdaniem - "ma dzisiaj problemy z pamięcią". - Dlatego polecam lecytynę - dodał.

Stwierdził następnie: - Rozumiem, że dzisiaj polityką PO jest to, aby kłamać i kłamstwo kłamstwem przykrywać. O tym mówił pan Marek Belka, że to powinna być metoda działania dzisiejszej opozycji i Platformy.

"Grzegorz Schetyna powinien przeprosić Polaków"

Bochenek nawiązał też do wywiadu z ekonomistą Bogusławem Grabowskim, byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej, który w Radiu Zet wskazywał, że należy ograniczyć programy socjalne i wycofać te, które są bezskuteczne. Stwierdził też, że wydłużenie wieku emerytalnego jest nieuniknione.

- Pan Grabowski, doradca Donalda Tuska, jawnie sprzyja i doradza opozycji. Również mówił o tym, aby obiecywać, co się chce, a po wyborach skorzystać z technik socjotechnicznych, aby ludzi zwodzić - ocenił rzecznik PiS.

Grzegorz Schetyna - według Bochenka - powinien przeprosić Polaków. - Oni wiedzą, kto podejmował decyzje ws. wieku emerytalnego. To ewidentne, wierutne kłamstwo - stwierdził.

W jego opinii podniesienie wieku emerytalnego było "rzeczą, która Polaków zabolała najbardziej, jeśli chodzi o rządy PO". - Reformę przeprowadzano w kontrze do społeczeństwa, które protestowało - mówił.

Nawiązał też do ostatnich wydarzeń politycznych we Francji. - Tam prezydent Emmanuel Macron i jego pani premier proponują ludziom podniesienie wieku emerytalnego. Związki zawodowe zaplanowały strajki, nikt tam się z obywatelami nie liczy. To podobna metoda do stosowanej przez PO, gdy rządziła. Te czasy mogą wrócić - podsumował.