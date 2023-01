We wtorek na antenie Polsat News wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki był pytany o projekt ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski.

- Wraca. Jutro zaczynamy Sejm, więc on wróci na to posiedzenie - powiedział. Zapytany o to, kiedy komisja rozpocznie prace stwierdził, że jest to kwestia kilku tygodni.

Jak dodał, PiS ma już swoich kandydatów do komisji, nie wymienił jednak żadnych nazwisk.



Jarosław Kaczyński o powstaniu nowej komisji

Pod koniec listopada ub. roku prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił powstanie projektu ustawy dot. powołania komisji weryfikacyjnej do zbadania całości procesów i decyzji dotyczących bezpieczeństwa energetycznego po 2007 roku. Podczas konferencji towarzyszył mu wówczas szef rządu, Mateusz Morawiecki.

- Chodzi o to, żeby wszystkie sprawy, które są związane z tą bardzo ważną dzisiaj kwestią - kwestią, która dotyczy przeszłości, ale w istocie dotyczy także przyszłości - zostały opinii publicznej przedstawione, a jeżeli będzie trzeba wyciągać jakieś dalej idące wnioski, to żeby te wnioski zostały także wyciągnięte - tłumaczył Kaczyński.

- Rosja prowadzi swoją politykę imperialną nie tylko poprzez podbój, ale bardzo często poprzez przekupstwo - mówił Mateusz Morawiecki. - Już wcześniej dochodziło do bardzo wielu wątpliwych interesów, wątpliwej jakości kontaktów i myślę, że dla wszystkich dzisiaj jest jasne, że armia lobbystów, szemranych biznesmenów, czy po prostu szpiegów rosyjskich wykonuje bardzo skrupulatnie zadania, które są rozpisane dla nich w Moskwie - uzasadniał powstanie komisji.



Komisja ds. badania wpływów rosyjskich - założenia

Projekt ustawy o powołaniu państwowej komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022 został złożony na początku grudnia ub.r. przez posłów PiS. 13 grudnia ub. roku odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu. Przepisy zostały skierowane do prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która zebrała się tego samego dnia wieczorem i opowiedziała się za odrzuceniem projektu ustawy. Wnioski w tej sprawie złożyły Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050.



Zgodnie z projektem komisja miałaby się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele miałby stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji.

W projekcie wskazano, że komisja ma prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnianie przypadków "funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007-2022 pod wpływem rosyjskim, działali na szkodę interesów RP".

Komisja miałaby analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Decyzje, które mogłaby podjąć komisja to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat. Ponadto - według projektu - pierwszy raport ze swojej działalności komisja miałaby opublikować do 17 września 2023 r.