Donald Tusk ocenił, że "nie musi nikomu chyba tłumaczyć, jak ważne i wielkie są pieniądze", które przysługują Polsce w ramach KPO. Jego zdaniem środki te są "potrzebne w tak trudnym okresie dla polskich rodzin i firm".

Dodał, iż "wszyscy jesteśmy zniesmaczeni, że rząd premiera Morawieckiego od wielu miesięcy, właściwie od lat, nie jest w stanie tych pieniędzy do Polski sprowadzić". - One czekają w Brukseli, te dziesiątki miliardów euro. Ciągle są blokowane przez idiotyczny, niepotrzebny spór wewnątrz obozu rządzącego - mówił.

Według lidera PO "cyrk można zakończyć w ciągu dwóch dni". - Rząd i PiS powinni Bogu dziękować, że mają tak konstruktywnie i pozytywnie nastawioną opozycję do kwestii pieniędzy europejskich - uznał.

Tusk do Morawieckiego: Premier wydaje ministrom polecenia, a nie negocjuje z nimi

Tusk podkreślił, że "cała odpowiedzialność za to, że te dziesiątki miliardów euro nie trafiają do polskich rodzin, spada na rząd i PiS i ich wewnętrzne kłótnie". Następnie zwrócił się do Mateusza Morawieckiego.

- Premier jest od tego, aby ministrom wydawać polecenia, a nie negocjować z nimi długie miesiące. Chyba ważniejsze od pana Ziobry jest przyszłość Polski, jej gospodarki, firm, rodzin. Ona będzie zależna od tego, czy te miliardy trafią do Polski, czy nie. Nie stosujcie niepoważnych sztuczek politycznych - zaapelował.

Powiedział następnie, by rząd zakończył wewnętrzny spór dzisiaj, "a jutro opozycja umożliwi wam bez problemu przyjęcie niedoskonałej ustawy". Na myśli miał projekt zmian w sądownictwie, który władze RP wynegocjowały z Komisją Europejską. Ma on wystarczyć do spełnienia kamienia milowego, co jest niezbędne do wypłaty środków z KPO.

- Jeśli ta ustawa wystarczy, jak twierdzi premier, to na pewno KO i cała opozycja nie będą temu przeszkadzać. Te pieniądze to są pieniądze Polaków - powiedział.

