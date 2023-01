Przewodniczący Platformy Obywatelskiej był pytany podczas konferencji prasowej o wtorkową wypowiedź ekonomisty, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej, Bogusława Grabowskiego, który w wywiadzie dla Radia ZET wskazywał, że należy ograniczyć programy socjalne i wycofać te, które są bezskuteczne. Stwierdził też, że wydłużenie wieku emerytalnego jest nieuniknione.

Wiek emerytalny. Tusk składa obietnicę

- Poglądy pana (Bogusława) Grabowskiego są jego prywatnymi poglądami. Nie widzę powodów, by komentować wypowiedzi różnych ekonomistów, bo są jego prywatnymi poglądami. Nie są elementami programu Platformy Obywatelskiej - podkreślił na środowej konferencji prasowej lider PO Donald Tusk.



Reklama

Były premier podkreślił, że po ewentualnym zwycięstwie w wyborach PO nie podniesie wieku emerytalnego. Sprawa jest zamknięta - podkreślił lider Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk został także zapytany o słowa Schetyny z Radia ZET na temat wieku emerytalnego. - Ten wiek (emerytalny - red.) nie został podwyższony, a rozmowa o nim i tak będzie. To jest coś oczywistego, co wróci - zapewnił Schetyna. W ten sposób odniósł się do pytania Bogdana Rymanowskiego o to, czy tamta reforma (z 2012 r. - red.) nie jest obciążeniem dla opozycji.

Przypomnijmy, że rząd PO-PSL w 2012 r podniósł wiek emerytalny do 67. roku życia. Wcześniej panie mogły przejść na odpoczynek w wieku 60. lat, a panowie - 65. W 2017 r. Zjednoczona Prawica, która zastąpiła PO i PSL u władzy, cofnęła podniesienie wieku. Wrócono do stanu sprzed 2012 r.

Bogusław Grabowski wywołał burzę. Jest za prywatyzacją państwowych firm

Dr Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej, wywołał lawinę komentarzy tezami, które wygłosił w studiu Radia Zet. Gość Bogdana Rymanowskiego odniósł się do wielu ważnych dla Polaków kwestii, takich jak programy socjalne czy przyjęcie euro.

Grabowski stwierdził m.in., że trzeba ograniczyć 500 plus dla najbogatszych. Dodał, że Polacy, którzy nie chcą euro, "nie wiedzą, o czym mówią", a 13. i 14. emerytury trzeba wycofać jako "bezproduktywne programy socjalne".