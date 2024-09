Warszawa. "Babcia Kasia" składa zawiadomienie

Jak podaje nieoficjalnie portal, po zdarzeniu Katarzyna Augustynek miała udać się do szpitala, gdzie, ma przejść zabieg w szpitalu.

Jak relacjonowaliśjmy we wtorek, 173. miesięcznica katastrofy smoleńskiej, zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość , przebiegła w bardzo burzliwej atmosferze. Prominentni politycy byłego obozu władzy przybyli pod pomnik na warszawskim placu Piłsudzkiego, aby uczcić pamięć ofiar tragedii z 10 kwietnia 2010 r., ale nie byli tam sami.

Miesięcznica smoleńska. Politycy PiS nie wytrzymali

Tak, jak co miesiąc, pod monumentem czekali na nich kontrmanifestanci, m.in. z grupy Obywatele RP wraz ze specjalnym wieńcem i tabliczką z napisem "pamięci ofiar Lecha Kaczyńskiego ".

- Dochodzi do bezczelnego, niesłychanego łamania prawa. Tolerowana jest agresja, którą można określić jednym słowem: putinada (...) Ci, którzy tutaj przychodzą (z wieńcem - red.) powinni być i będą przedmiotem zainteresowania służb specjalnych - tych prawdziwie polskich i prawdziwie polskich sądów - mówił w reakcji na te wydarzenie Jarosław Kaczyński .

Najgorętsza atmosfera zapanowała jednak dopiero wówczas, gdy demonstranci chcieli umieścić wieniec pod pomnikiem, do czego pod żadnym pozorem nie chcieli dopuścić m.in. Jacek Kurski i Antoni Macierewicz. Do akcji wkroczyć musiała nawet policja, a na ziemię upadła wówczas właśnie "Babcia Kasia". Kobieta złapała się za lewą nogę i położyła na posadzce. Później do szpitala zabrała ją karetka pogotowia.