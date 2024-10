Podkomisja smoleńska. Raport z jej prac. "Bezlitośni dla hucpy"

- To jest stała narracja Donalda Tuska. To on był premierem w czasie, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, kiedy doszło do katastrofy. Niestety zaniechania strony rządowej doprowadziły do tego, że ta sytuacja miała miejsce. Była rozdzielona wizyta, o to zabiegał Donald Tusk, który tydzień wcześniej był w Smoleńsku. Premier ma dużo spraw do wyjaśnienia w kwestii katastrofy smoleńskiej. To jest jego sposób obrony poprzez atak. Ale rozumiem, że to jest w ramach odwetu na PiS-ie - odpowiedział Marek Ast.