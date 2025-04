W pierwszym ataku na Krzywy Róg, do którego doszło w piątek po południu, zginęło co najmniej 16 osób, a ponad 50 zostało rannych . Jak poinformowały lokalne władze pociski spadły na osiedla mieszkaniowe i w pobliże placu zabaw. Rakieta uderzyła również w popularną restaurację.

"Każdego dnia giną ludzie. Jest tylko jeden powód, dla którego to wszystko trwa: Rosja nie chce zawieszenia broni i my to widzimy. Cały świat to widzi. Każdy pocisk, każdy atak dronów dowodzi, że Rosja chce tylko wojny. I tylko od presji świata na Rosję, od wszystkich wysiłków na rzecz wzmocnienia Ukrainy, naszej obrony powietrznej, naszych sił - tylko od tego zależy, kiedy wojna się zakończy” - przekazał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Krzywy Róg to rodzinne miasto prezydenta Ukrainy.