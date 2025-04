Zmarł Theodore McCarrick. Były kardynał został wydalony z kapłaństwa

Stało się to w 2019 r., gdy kościelne śledztwo wykazało, że był winny molestowania 16-letniego ministranta w latach 70. W kolejnych latach pojawiało się wobec niego wiele innych oskarżeń, a w 2021 r. były duchowny usłyszał zarzuty karne dotyczące napaści seksualnej na 16-latka podczas wesela w Massachussetts. Sąd uznał jednak 91-letniego wówczas byłego duchownego za niezdolnego do odpowiedzi na zarzuty ze względu na stan zdrowia.

Co wykazał raport Watykanu?

Opublikowany w 2020 r. raport na zlecenie papieża Franciszka wykazał, że pogłoski i doniesienia o przestępstwach McCarricka pojawiały się od dekad, lecz nie przeszkodziło mu to w pięciu się w hierarchii. Zarzuty przeciwko niemu zostały odrzucone m.in. przez papieża Jana Pawła II, który wyniósł go do godności kardynalskiej w 2001 r.