Jego zdaniem Antoni Macierewicz "rozpowszechniał teorie spiskowe". - Ja wam powiem jedno, jeśli kiedykolwiek byłbym za to odpowiedzialny to na pewno Macierewicz nie zostanie ułaskawiony - zapowiedział polityk KO.

Przypomnijmy, przed kilkoma dniami komisja ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce postawiła Macierewiczowi zarzut zdrady dyplomatycznej. Dokumenty z zawiadomieniem do prokuratury zostały niedawno wysłane, do sprawy odniósł się też Cezary Tomczyk, co doprowadziło do awantury w Sejmie .