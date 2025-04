PKW odmówiła w piątek rejestracji Starosielca , kwestionując prawidłowość ponad 34 tys. spośród ponad 118 tys. podpisów poparcia dołączonych do jego zgłoszenia. W konsekwencji uznano, że kandydat nie złożył wymaganych 100 tys. podpisów, o których mówią przepisy.

SN podał, że w swoim odwołaniu od decyzji PKW skarżący podważył "uznanie 15 tys. 352 podpisów za nieprawidłowo złożone z uwagi na błędy w adresie". Według Starosielca "dane adresowe na listach były wystarczające do weryfikacji tego, czy osoby tam podpisane miały prawo wybierania do Sejmu RP, gdyż pozwalał na to numer PESEL".