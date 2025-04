- Jesteśmy gotowi do rozpatrzenia kolejnych wniosków , które będą wpływać ze strony polskiej. Bardzo istotne jest, żeby podobny proces również odbywał się po stronie polskiej. Jeżeli te procesy będą wzajemne, będzie to budować atmosferę wspólnego zaufania pomiędzy naszymi państwami i społeczeństwami - powiedział.

Wiceminister kultury Ukrainy zwrócił uwagę, że temat Wołynia wykorzystywany jest przez rosyjską propagandę do szerzenia dezinformacji. Przyznał jednocześnie, że ma świadomość tego, jak istotne są dzieje II wojny światowej dla społeczeństwa polskiego.

- Właśnie, żeby to nie było przez nich używane, myśmy 'rozblokowali' ten proces i dążymy do tego, żeby stworzyć taką podstawę, aby np. zawodowi historycy, biegli sądowi, antropolodzy ustalili rzeczywistą skalę tych wydarzeń i żebyśmy w przyszłości na podstawie badań (…) mogli używać albo nie używać tych sformułowań - mówił Andrij Nadżos.

- To, że tydzień po Wielkanocy zespół polski przyjedzie i rozpocznie prace w Ukrainie , jest istotnym krokiem w stronę tego, żeby odebrać propagandzie rosyjskiej grunt manipulowania w tym obszarze - zaznaczył wiceminister.

W nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. we wsi Puźniki ukraińscy nacjonaliści wymordowali, według różnych źródeł, od 50 do 120 Polaków.

Strona ukraińska potwierdziła wówczas, że "nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim". Zadeklarowała też "gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach".