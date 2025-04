Jak podaje Axios, Trump był zaskoczony doniesieniami "NYT" z 20 marca, kiedy to dziennik doniósł, że następnego dnia jego doradca-miliarder ma otrzymać w Pentagonie ściśle tajny briefing (dokumentację - red.) na temat planów ewentualnej wojny z Chinami. Trump miał rozkazać doradcom, by do tego nie dopuścili.