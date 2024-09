- Oszukaliście 200 tys. osób pobierających rentę socjalną - mówiła do przedstawicieli koalicji rządzącej Urszula Rusecka z PiS. Posłanka podkreślała, że przedstawiony w Sejmie projekt nie ma nic wspólnego z zapisami projektu obywatelskiego. Emocje w izbie niższej wywołało wcześniejsze wystąpienie Iwony Hartwich z Koalicji Obywatelskiej. Polityk zwróciła się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, który pisał o "rechocie PiS".