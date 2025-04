O tym, że Marco Rubio i Steve Witkoff wybierają się do Paryża, jako pierwszy informował już we wtorek portal Politico. Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa mają gościć w stolicy Francji w dniach 16-18 kwietnia. Potwierdziły to zarówno Pałac Elizejski, jak i Departament Stanu USA.