W różnych miejscach na terenie kraju, na polecenie prokuratorów zajmujących się badaniem wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości, trwają we wtorek przeszukania - informowała Prokuratura Krajowa. Rzecznik PK Przemysław Nowak potwierdził, że działania są prowadzone m.in. w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry .

Informacja o działaniach służb oburzyła polityków prawicy. Na wspólnej konferencji posłowie PiS i Suwerennej Polski ocenili, że wydarzenia to "temat zastępczy". - Ta poetyka tworzona przez Donalda Tuska w kampanii wyborczej, te "100 konkretów", to było kłamstwo - mówił były szef MON Mariusz Błaszczak .

Przeszukanie w domu Zbigniewa Ziobry. Politycy komentują

Szef klubu PiS podkreślał, że było to "najście na dom parlamentarzystów, w tym śmiertelnie chorego Zbigniewa Ziobry". - Tu nie chodzi nawet o to, że pan Zbigniew Ziobro był ministrem. Tu chodzi o metody działania. Otóż prokuratura przejęta przez "koalicję 13 grudnia" powołała prokuratorów nielegalnie, łamiąc prawo i ci prokuratorzy wykonują właśnie polecenia, jakie otrzymali - mówił szef klubu PiS. - Mamy do czynienia z kreacją kolejnej sprawy, która grozi wolności Rzeczpospolitej Polskiej - dodał poseł.