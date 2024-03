Polskie służby przeprowadziły wielką akcję w związku z możliwymi nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Zatrzymanych zostało kilka osób, a w kilkunastu miejscach w Polsce prowadzone były przeszukania. Funkcjonariusze weszli m.in. do domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. To on, jako szef resortu, zarządzał Funduszem Sprawiedliwości. Dotacje przyznawane przez ten organ od kilku lat budziły kontrowersje. Wyjaśniamy szczegóły.