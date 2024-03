Prokuratura Krajowa poinformowała, że w różnych miejscach na terenie kraju, na polecenie prokuratorów zajmujących się badaniem wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości , trwają we wtorek przeszukania.

Akcja ABW. Zatrzymano cztrey osoby

- Zatrzymano cztery osoby. Jest to trzech urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości związanych z funduszem oraz jedna osoba, która jest beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości - przekazał rzecznik prasowy PK Przemysław Nowak.

Służby w budynkach księży sercanów

W rozmowie z Interią rzecznik Prowincji Polskiej Księży Sercanów ks. Włodzimierz Płatek SCJ rzecznik przekazał, że we wtorek o godz. 6 rano służby weszły do trzech budynków należących do księży sercanów - w Warszawie, Stopnicy i w Stadnikach. - Wylegitymowali się i okazali nakaz z Prokuratury Krajowej - poinformował ks. Włodzimierz Płatek SCJ.