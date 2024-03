Zbigniew Ziobro reaguje na przeszukanie. Przeczy relacji prokuratury

Rzecznik PK Przemysław Nowak na konferencji prasowej potwierdził, że doszło do przeszukania w domu Zbigniewa Ziobry, z którym starano się skontaktować. - W domu nie było Zbigniewa Ziobry. Prokurator kontaktował się z rodziną, prosząc o otworzenie lokalu. To okazało się bezskuteczne - przekazał dodając, że choć nie "wybito okien", to "naruszenie drzwi odbyło się "zgodnie z przepisami".