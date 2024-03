Wtorkową wielką akcję służb premier Donald Tusk skomentował w kilku słowach. Napisał o prawie i sprawiedliwości, odnosząc się do nazwy partii największej formacji opozycyjnej, która do niedawna rządziła w Polsce.

Donald Tusk: Niech prawo zawsze prawo znaczy

Lakoniczny, lecz wymowny wpis Prezesa Rady Ministrów to reakcja na wielką akcję służb , która rozpoczęła się we wtorek rano. O przeszukaniu w domu Zbigniewa Ziobry, jak i w nieruchomościach innych polityków prawicy, poinformował rano Patryk Jaki . Dodał, że funkcjonariusze mieli działać pod nieobecność byłego ministra sprawiedliwości.

Wielka akcja służb. Zatrzymano cztery osoby

Rzecznik PK potwierdził, że doszło do przeszukania w domu Zbigniewa Ziobry. - W domu nie było Zbigniewa Ziobry. Prokurator kontaktował się z rodziną, prosząc o otworzenie lokalu. To okazało się bezskuteczne - przekazał dodając, że choć nie "wybito okien", to "naruszenie drzwi odbyło się "zgodnie z przepisami".