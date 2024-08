Limuzyna z prezesem PiS zatrzymała się naprzeciwko hotelu "Victoria", aby 75-letni polityk mógł oddać hołd przed pomnikiem na placu Piłsudskiego. Gdy szef Zjednoczonej Prawicy próbował wrócić do pojazdu, został otoczony przez demonstrantów, którzy wykrzykiwali antyprawicowe hasła.

Miesięcznica smoleńska. Prezes PiS starł się z Obywatelami RP

W pewnym momencie jeden z uczestników zdarzenia zwrócił się do polityka: Jarek, skończ te łgarstwa, przestań kłamać i oszukiwać ludzi .

To wytrąciło z równowagi byłego premiera i zanim wsiadł do czarnego pojazdu ze złością zwrócił się do mężczyzny: "ty putinowska sz***o!".