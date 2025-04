Kłopoty koalicji, rekordowe poparcie jednej partii. Nowy sondaż partyjny

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w kwietniu, najwięcej głosów uzyskałaby Koalicja Obywatelska , którą popiera 33 proc. respondentów zapowiadających swój udział w wyborach. W stosunku do marca notowania KO spadły o 1 punkt procentowy.

Poniżej wyborczego progu kształtuje się także wynik partii Razem, na którą chciałoby głosować 4 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów, o 2 punkty procentowe więcej niż w ubiegłym miesiącu. To najlepsze notowania partii Adriana Zandberga od czasu jej wystąpienia z koalicji ugrupowań lewicowych.

Wybory. Sondaż CBOS. Polacy chętnie pójdą do urn

W kwietniu 2 proc. zdeklarowanych wyborców chciałoby poprzeć jakieś inne ugrupowanie niż te, które są obecne na naszej liście, prawie połowa tych deklaracji to głosy poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej - ugrupowania Grzegorza Brauna.

W kwietniu w wyborach parlamentarnych chciałoby uczestniczyć 89 proc. Polaków uprawnionych do głosowania. To o 3 punkty procentowewięcej niż na początku marca. Jednocześnie możliwość udziału w wyborach parlamentarnych z góry odrzuca 7 proc. dorosłych Polaków, tyle samo co marcu.