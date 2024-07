Do wieczornej awantury doszło po godzinie 22 na Placu Piłsudskiego w Warszawie w czasie, gdy delegacja Prawa i Sprawiedliwości chciała złożyć kwiaty przed pomnikiem smoleńskim. Politycy zauważyli kontrowersyjny wieniec pozostawiony przez aktywistów. Można było na nim przeczytać, że "winny" wypadkowi lotniczemu jest prezydent RP Lech Kaczyński .

Pomnik smoleński. Jarosław Kaczyński interweniuje

Napis ten - podobnie jak przy poprzednich incydentach - nie spodobał się Jarosławowi Kaczyńskiemu , który usiłował zdemontować kontrowersyjną instalację. - Panie pośle, nie wiem, co pan chce robić, mam nadzieję, że nie ma pan zamiaru dokonać żadnego czynu, który byłby uznany za czyn zabroniony - zwrócił się do prezesa PiS jeden z policjantów zabezpieczających teren.

- Pan żartuje. A to nie jest czyn zabroniony? - odparł prezes PiS, wskazując na wieniec i tabliczkę. Funkcjonariusz zwrócił uwagę politykowi, że w podobnych sprawach głos zabierał sąd, a jeśli uważa że instalacja jest niezgodna z prawem, to powinien ją zgłosić do prokuratury.