Podpalenie flag na Westerplatte. Policja zatrzymała podejrzewanego

Policjanci zatrzymali mężczyznę w czwartek ok. godz. 21 na terenie Świecia w województwie kujawsko-pomorskim. Jak przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski, podejrzewany to 41-latek bez stałego miejsca zamieszkania.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Następnie czynności przeprowadzi z nim prokurator.

Westerplatte. Podpalenie flag. Straty to nawet 15 tys. złotych

Do sytuacji doszło w nocy z wtorku na środę. Niezidentyfikowana jeszcze osoba dokonała uszkodzenia mienia należącego do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Doszło do znieważenia polskich symboli narodowych na Westerplatte.