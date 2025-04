Ostatni dzień chłodnej serii. Poranek miejscami na minusie

Nieprzyjemne dni się kończą, ale jeszcze nie teraz. Na wyraźną poprawę musimy poczekać do soboty, zaś w piątek pogoda w wielu miejscach da się nam jeszcze we znaki. Będzie mokro, zwłaszcza we wschodniej i południowej części kraju. Powieje też silny wiatr. Najtrudniej pod tym względem będzie w Sudetach, gdzie porywy osiągną do nawet 120 km/h.