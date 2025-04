Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Brytyjski "The Economist", z którego pochodzi poniższy artykuł, ukazuje się nieprzerwanie od 1843 r. i należy do najpopularniejszych na świecie magazynów poświęconych tematyce politycznej i biznesowej. Ma opinię jednego z bardziej wpływowych tytułów prasowych na świecie. Tygodnik od samego początku niezmiennie trzyma się liberalnego kursu.

Przypis redakcji: Oryginalny tekst "The Economist" ukazał się 5 kwietnia. Cztery dni później Donald Trump zawiesił na 90 dni cła w przypadku wszystkich krajów poza Chinami. W artykule komentowane są wcześniejsze decyzje i sposób ich podejmowania.

Ogłoszone przez Donalda Trumpa 2 kwietnia nowe cła wywołały lawinę drwin, których powodem były ułomne kalkulacje. Każdy deficyt w handlu dwustronnym został potraktowany jako rażąca niesprawiedliwość, a wysokość ceł ustalono, biorąc za miernik udział towarów importowanych z danego kraju i zmniejszając tę liczbę o połowę.