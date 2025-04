Trudne rozmowy z Rosją. Amerykanie ujawniają: Na stole tylko jedna kwestia

- To jest maszynka do mięsa i nie można rozmawiać o niczym innym , aby zakończyć wojnę, dopóki nie ustaną strzelaniny i zabijanie - mówiła Bruce.

- Całe nasze kierownictwo, w tym prezydent Trump i sekretarz stanu (Marco) Rubio, jasno dali do zrozumienia publicznie, o co toczy się gra. To dynamika, która nie zostanie rozwiązana militarnie - stwierdziła.