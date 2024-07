Podczas ostatnich kilku miesięcznic smoleńskich na placu Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński osobiście próbował demontować tablice lub zabierać wieniec z przytwierdzoną tablicą z komunikatem, w którym winą za zdarzenia z 10 kwietnia 2010 roku obarcza się Lecha Kaczyńskiego . Dochodziło do tego także pomimo protestów policji.

W czerwcu i w maju doszło do uszkodzenia tabliczki, a w kwietniu do usunięcia wieńca. Wnioski w tych sprawach trafiły do prokuratury.